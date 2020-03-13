Анкара раскритиковала доклад Госдепа о соблюдении прав человека в Турции

ТАСС, 13 марта. Доклад Государственного департамента о положении с правами человека в Турции за 2019 год голословен, содержит необоснованные обвинения и политизирован. Такую оценку документу в пятницу дал МИД Турции.

"Авторы доклада пытаются представить участников провалившегося путча 15 июля (2016 года) из числа "Террористической организации фетхуллахистов" (FETO), угрожающей существованию нашей страны, в качестве невинного гражданского объединения", - говорится в заявлении турецкого дипведомства. По мнению министерства, доклад был подготовлен на основе взглядов антитурецки настроенных кругов в США.

Заявления Госдепа о том, что во время операции "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия наносила удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, не имеют ничего общего с действительностью, утверждает МИД Турции. Такие заявления в министерстве назвали пропагандистскими. В ведомстве заявили, что подобные действия характерны для возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), при авиаударах которой погибли не менее 1370 мирных жителей.

Госдеп обнародовал 11 марта очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год, в котором подверг критике ряд стран, в частности, Турцию.