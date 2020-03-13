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Ситуация вокруг закона об образовании на Украине

Зеленский подписал закон об образовании, который урежет обучение на русском языке

Документ, в частности, предусматривает три модели изучения государственного украинского языка в школах
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Об этом офис президента сообщил в Telegram-канале.

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"Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года. Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году", - сказано в сообщении.

Парламент Украины принял закон конституционным большинством - 327 голосами.

Документ предусматривает правило территориальной доступности начального и базового среднего образования, а ученику гарантируется право обучения в школе рядом с местом проживания. Для записи в начальные школы и гимназии отменяется конкурсный принцип.

В целом весь образовательный процесс поделен на три основных цикла: 1-2 классы адаптационно-игровой, а 3-4 классы - основной цикл начального образования, 5-6 классы - адаптационный, а 7-8 классы - базовый предметный цикл обучения. Кроме того, 10 класс станет профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11-12 классы - профильным циклом среднего образования.

Продолжительность уроков в 1 классе не должна превышать 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут. Установлено минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, а максимальное - 25 человек (для начальной школы) и 30 человек (для средней). Учебный год длится с 1 сентября по 1 июля, при этом количество учебных дней должно составлять не менее 175.

Языки обучения

Документ предусматривает три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к 9 классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

Закон предоставляет учащимся возможность выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Оппозиция обратится в суд

Ранее фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Раде выступила с заявлением о том, что оппозиция обратится в Конституционный суд, если Зеленский подпишет закон о среднем образовании. Председатель политсовета партии Виктор Медведчук отмечал, что принятый документ является "дискриминационным и антиконституционным актом".

По его мнению, "власть в своем неприкрытом цинизме дошла до того, что делит украинских детей на сорта: украиноязычные, дети национальных меньшинств, говорящие на официальных языках ЕС, и дети, говорящие на других языках, в первую очередь, конечно, речь идет о русскоязычных детях".

Медведчук напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть языковые положения этого закона. Вместо этого, отметил депутат, "власть Зеленского приняла очередной националистический закон".

Перевод школ на украинский

Перевод преподавания в школе преимущественно на украинский язык был начат поправками в закон об образовании, внесенными президентом Петром Порошенко в сентябре 2017 года. Этот документ полностью переводил на украинский язык преподавание в вузах, а также в средних и старших классах, а с 2020 года на государственный язык должен был перейти весь процесс обучения в школе.

Эти нововведения в языковой сфере Украины привели к проблемам на международном уровне. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила по этому поводу жесткую резолюцию. Раскритиковала и назвала дискриминационным новый закон Венецианская комиссия Совета Европы. Протест выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.

Теги
УкраинаРоссияСитуация вокруг закона об образовании на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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