Президент Румынии выдвинул на должность премьер-министра Лудовика Орбана

БУХАРЕСТ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис выдвинул на должность премьер-министра лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовика Орбана. Об этом глава государства сообщил в пятницу по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями в заявлении для прессы, которое транслировалось в прямом эфире основными телеканалами.

"В настоящее время у нас есть действующее правительство", - сказал Йоханнис, подчеркнув, что кабинет Орбана работал очень хорошо, в том числе в период после начала эпидемии коронавируса.

"Невозможно представить, что мы изменим все в одночасье, потому что тогда ничего не функционировало бы, - подчеркнул он. - Таким образом, единственное предложение, которое я получил, - Лудовик Орбан, и, соответственно, я выдвинул Лудовика Орбана на должность премьер-министра правительства".

"Я получил обещания от всех политических партий, что они будут содействовать в парламенте быстрому прохождению всех парламентских процедур с тем, чтобы в очень короткое время, возможно, уже завтра мы смогли проголосовать за правительство Орбана".

Орбан впервые стал премьер-министром 4 ноября прошлого года после того, как предыдущее левоцентристское правительство во главе с Виорикой Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП) 10 октября было вынуждено уйти в отставку в результате вотума недоверия в парламенте. В свою очередь, кабинет Орбана 5 февраля этого года был отправлен в отставку в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе СДП.

Несмотря на это, Йоханнис на следующий день поручил сформировать правительство вновь Орбану, однако заседание парламента, на котором должен был быть утвержден этот кабинет, не состоялось из-за отсутствия кворума. Таким образом, сейчас президент выдвигает Орбана на пост премьера в третий раз.