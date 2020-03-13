В Пентагоне заявили, что разрядки напряженности между США и Ираном не произошло

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Разрядки напряженности между Ираном и Соединенными Штатами не произошло. С таким заявлением выступил в пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, генерал Кеннет Маккензи.

"Считаю, что угроза остается очень высокой. Считаю, что напряженность в действительности не спала. Считаю, что Иран усвоил определенные уроки после обмена ударами, убийства [ВС США генерал-майора Касема] Сулеймани, поскольку они всегда уважали наш потенциал, но у них были сомнения относительно нашей воли. Теперь наша воля им чуть более ясна. Это имело воздействие на их расчеты", - сказал военачальник.

По его оценке, США удалось за счет своих последних шагов выйти на сдерживание Ирана. "Мы используем фразу "оспариваемое [Тегераном] сдерживание" для описания ситуации, в которой находимся сейчас с Ираном. Мы считаем, что вышли на сдерживание Ирана на межгосударственном уровне. Иран не стремится к крупномасштабным военным действиям с США", - заявил Маккензи.

"Однако, - отметил генерал, - в связи с продолжением [американской] кампании оказания максимального давления [на Тегеран] Иран все еще ищет способы смягчения дипломатических и экономических последствий данной кампании при помощи военных действий прямым и косвенным образом". Прямой - это межгосударственный уровень, мы это считаем маловероятным. Косвенный - через третьих лиц. И нам просто придется учитывать это на будущее на театре [военных действий]", - пояснил командующий. "Считаю, - подчеркнул Маккензи, - что сделанные нами накануне шаги посылают сигнал о том, что мы не будем терпеть такой косвенный подход, особенно в тех случаях, когда он приводит к смерти людей". Генерал имел в виду удары, нанесенные накануне США по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.

С точки зрения Маккензи, Иран "активно ищет способы добиться дестабилизации" ситуации в регионе, которая позволит ему "выскользнуть из тисков кампании максимального давления". При этом он допустил, что распространение в Иране нового коронавируса способно заставить власти в Тегеране лишь активизировать такие поиски. "Возможно, коронавирус только усиливает это", - считает генерал. В связи с этим он упомянул о случаях смерти в руководстве Ирана от заболевания, вызванного новым коронавирусом. "Это налагает отпечаток на процесс выработки решений", - полагает Маккензи. "В сухом остатке: думаю, что напряженность все еще очень высока, риск на театре [военных действий] очень существенный", - подытожил военачальник.

Он не подтвердил данные ряда ближневосточных СМИ о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в результате нанесенных ВС США 12 марта ударов. "У меня нет никакой информации об убийстве или ранении какого бы то ни было генерала КСИР", - заверил Маккензи.