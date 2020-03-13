{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Первичные выборы в штате Луизиана отложены из-за коронавируса

Это первый американский штат, в котором проведение праймериз откладывается

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Проведение первичных выборов (праймериз) в американском штате Луизиана перенесено с 4 апреля на более поздний срок из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNBC со ссылкой на представителя секретаря штата Кайла Ардуина.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

Луизиана стала первым американским штатом, проведение первичных выборов в котором отложено из-за коронавируса. Праймериз или собрания партийных активистов (кокусы) проводятся во всех американских штатах для выдвижения делегатов от Демократической и Республиканской партий на их национальные съезды. Там они поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

Проведение праймериз в Луизиане было намечено на 4 апреля, однако теперь будет перенесено на более поздний срок - 20 июня и 25 июля. Национальный съезд Республиканской партии, на котором нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты, пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Трампа на предстоящих выборах, пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов, в число которых входит Луизиана, ввели режим ЧС на своей территории.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Встреча Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона пройдет онлайн
Запланированная на 17 марта в Стамбуле встреча пройдет в формате телеконференции из-за распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС