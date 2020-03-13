Первичные выборы в штате Луизиана отложены из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Проведение первичных выборов (праймериз) в американском штате Луизиана перенесено с 4 апреля на более поздний срок из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNBC со ссылкой на представителя секретаря штата Кайла Ардуина.

Луизиана стала первым американским штатом, проведение первичных выборов в котором отложено из-за коронавируса. Праймериз или собрания партийных активистов (кокусы) проводятся во всех американских штатах для выдвижения делегатов от Демократической и Республиканской партий на их национальные съезды. Там они поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

Проведение праймериз в Луизиане было намечено на 4 апреля, однако теперь будет перенесено на более поздний срок - 20 июня и 25 июля. Национальный съезд Республиканской партии, на котором нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты, пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Трампа на предстоящих выборах, пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов, в число которых входит Луизиана, ввели режим ЧС на своей территории.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.