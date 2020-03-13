Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского [сообщения], в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, останутся ли открытыми пункты пересечения границы железнодорожным, автомобильным и морским транспортом Разумков ответил, что "по состоянию на сегодня ситуация именно такая".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что "граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться" на родину. В Мининфраструктуры страны уточнили при этом, что указанный запрет не будет касаться международных перевозок.