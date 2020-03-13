{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

При этом граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в страну

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского [сообщения], в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, останутся ли открытыми пункты пересечения границы железнодорожным, автомобильным и морским транспортом Разумков ответил, что "по состоянию на сегодня ситуация именно такая".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что "граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться" на родину. В Мининфраструктуры страны уточнили при этом, что указанный запрет не будет касаться международных перевозок.

 

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Reuters: Ирак намерен подать жалобу в СБ ООН из-за авиаударов США
Ранее командование ВС Ирака сообщило, что в результате атаки погибли пять военнослужащих и одно гражданское лицо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС