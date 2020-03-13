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Распространение коронавируса нового типа
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Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Данная мера открывает доступ к выделению $50 млрд для штатов, территорий и местных властей для борьбы с заболеванием
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

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"Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению $50 млрд - значительным средствам - для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием", - сказал Трамп.

Режим ЧС позволят убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее американская администрация получила от Конгресса $8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.

Право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту. До 1976 года глава государства мог вводить его на любой срок и по любой причине, которая, по его мнению, угрожала национальной безопасности страны. Затем введение режима было регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act; 1976).

За это время общенациональный режим ЧС вводился на территории США более полусотни раз.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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