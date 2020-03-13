В Словении утвердили состав нового правительства

ЛЮБЛЯНА, 13 марта. /ТАСС/. Государственное собрание Словении (нижняя палата парламента) на внеочередной сессии в пятницу утвердило состав нового кабинета министров республики. За принятие этого решения проголосовали 52 депутата, против - 31, 7 народных избранников отсутствовали. Ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.

Список членов нового правительства был внесен на рассмотрение парламента премьер-министром страны Янезом Яншей, избранным на этот пост 3 марта. В нем присутствуют только два члена прежнего кабмина: глава министерства экономического развития и технологий Здравко Почивалшек и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольствия Александра Пивец.

МИД Словении воглавил Анже Логар, оборонное ведомство - Матей Тонин, МВД республики - Алеш Хойс. Новым министром культуры стал Васко Симонити, главой финансового ведомства - Андрей Ширцель, а министром здравоохранения - Томаж Гантар. Портфель министра инфраструктуры отошел к Ернею Вртовецу, министра юстиции - Лильяне Козлович, главы министерства государственного управления - Боштьяну Коритнику.

Пост главы природоохранного ведомства достался Андрею Визьяку, министра труда, семьи, социальных дел и равных возможностей - Янезу Циглер-Кралью, тогда как министерство образования, науки и спорта возглавит Симона Кустец. В состав правительства вошли и два министра без портфеля: Хелена Яклич отвечает за отношения со словенской диаспорой за рубежом, а Звонко Чернач - за развитие, стратегические проекты, и консолидацию.

Правительственный кризис в Словении начался 27 января 2020 года после объявления главы правительства республики Марьяна Шареца об уходе в отставку из-за "невозможности проводить структурные реформы с текущим составом кабинета министров". После этого его партия "Список Марьяна Шареца" начала подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, а оппозиционная Словенская демократическая партия (СДП) приступила к переговорам о формировании парламентского большинства с бывшими коалиционными партнерами Шареца, раскритиковавшими его решение. Они завершились успешным формированием нового парламентского большинства в составе СДП, Партии современного центра, "Новой Словении - Христианских демократов", а также Демократической партии пенсионеров Словении (всего - 48 мандатов из 90), что позволило избежать проведения внеочередных выборов.