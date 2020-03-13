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Президент Польши заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину крушения Ту-154М

Ранее о своих планах посетить РФ в связи с траурными годовщинами заявили премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский

ВАРШАВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не поедет в Смоленск на десятую годовщину катастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154М и 80-ю годовщину катынской трагедии. Об этом он сообщил в пятницу в эфире телеканала Polsat.

"Я в Россию не собираюсь", - сказал он.

Ранее о планах посетить РФ в связи с траурными годовщинами проинформировали премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.

В конце февраля МИД РФ заявил, что Москва окажет планирующей посетить Смоленск и Катынь в начале апреля польской делегации необходимое содействие.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.

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