Джонсон обсудил пандемию коронавируса с Меркель и Конте

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил тему распространения нового коронавируса в Европе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой правительства Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

"Лидеры согласились с важностью международной координации усилий, в особенности на уровне G7, для достижения скорейшего прогресса в разработке вакцины, а также с необходимостью принятия совместных мер для сведения к минимуму экономических последствий вспышки. В этой связи они ждут возможности провести телефонный разговор лидеров G7", - говорится в документе, распространенном по итоге беседы Джонсона с Меркель.

В разговоре с Конте Джонсон подчеркнул, что для всего мира пандемия коронавируса станет "большим испытанием, а также пообещал, что Соединенное Королевство окажет Италии всю возможную поддержку". Главы правительств Великобритании и Италии также заявили о необходимости принятия "прозрачных и основанных на научном подходе мер борьбы с коронавирусом".