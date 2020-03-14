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Ермак признал, что Киев не может в одностороннем порядке выйти из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз озвучил позицию о том, что Минские соглашения следует пересмотреть

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Выход Украины из Минских соглашений принесет "катастрофический результат". Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина" глава офиса президента страны Андрей Ермак.

"Вы ошибаетесь, когда говорите, что если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска". Это будет иметь сегодня катастрофический результат", - сказал он, обращаясь к члену парламентской фракции "Голос" Святославу Вакарчуку. Ермак в очередной раз озвучил позицию о том, что Минские соглашения следует пересмотреть.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете "Гардиан" заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из переговоров, если за этот срок нормандский формат (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов. По его словам, формат Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить и "выбрать иную стратегию", если до декабря этого года в данном процессе не произойдут подвижки.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.

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