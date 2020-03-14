Трамп проведет видеоконференцию по проблеме коронавируса с лидерами стран G7

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в начале следующей недели в режиме видеоконференции обсудит ситуацию вокруг распространения нового коронавируса в мире с лидерами стран Группы семи (G7). Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Он рассказал, что американский лидер обсудил в пятницу по телефону проблему коронавируса с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Президент Трамп согласился провести видеоконференцию по коронавирусу со всеми лидерами G7 в начале следующей недели", - отметил Дир.

В 2020 году США председательствует в G7.