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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ призвало политиков США к совместной борьбе с пандемией, а не конфронтации

В посольстве заявили, что своими нападками на Россию США преследуют лишь узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство России призвало американских политиков в пятницу вместе бороться с пандемией коронавируса, а не обострять двусторонние отношения. Об этом говорится в распространенном комментарии дипмиссии в связи с очередными обвинениями РФ во вмешательстве во внутренние дела США.

"Ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений. Своими нападками на Россию и наш народ они преследуют лишь свои узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании. Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза", - отметили российские дипломаты.

"Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой - пандемией коронавируса", - подчеркивается в комментарии.

Теги
СШАРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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