Посольство РФ призвало политиков США к совместной борьбе с пандемией, а не конфронтации

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство России призвало американских политиков в пятницу вместе бороться с пандемией коронавируса, а не обострять двусторонние отношения. Об этом говорится в распространенном комментарии дипмиссии в связи с очередными обвинениями РФ во вмешательстве во внутренние дела США.

"Ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений. Своими нападками на Россию и наш народ они преследуют лишь свои узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании. Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза", - отметили российские дипломаты.

"Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой - пандемией коронавируса", - подчеркивается в комментарии.