Пойманный сирийской разведкой дезертир рассказал, что США направляют боевиков в Идлиб

ДАМАСК, 14 марта. /ТАСС/. Американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб. Об этом заявил задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, видеоинтервью которого российским журналистам предоставили сирийские военные.

Соуда был задержан в феврале 2020 года сотрудниками военной контрразведки Сирии при попытке вернуться на территорию, подконтрольную правительству арабской республики. Он рассказал, что присоединился к боевикам группировки "Магавир ас-Саура" и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов. Американские военные отправляли их на задания, при этом хорошо платили - сам бывший полковник получал зарплату в 500 долларов - огромные деньги по меркам Сирии.

"После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести, - рассказал экс-полковник, отметив, что в последнее время количество боевиков в регионе Эт-Танф уменьшилось. - Я не знаю точно, что случилось у американцев, но они уменьшили финансирование и сказали, что если вы хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны. <…> Часть боевиков была направлена в провинцию Хасеке, другие - в Идлиб".

По его словам, военные инструкторы США обучали боевиков, среди которых были и иностранцы, пользоваться оружием, хорошо снабжали, выдавали одежду, которую носят террористы. "С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее - натовское", - пояснил дезертир.

Отпуск беженцев за деньги

Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные запрещают беженцам покидать район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в том числе лагерь Эр-Рукбан. Однако, по его словам, американцы иногда позволяют сирийцам уйти за деньги.

Соуда был задержан в феврале 2020 года сотрудниками военной контрразведки Сирии при попытке вернуться на территорию, подконтрольную правительству арабской республики. Он рассказал, что присоединился к боевикам группировки "Магавир ас-Саура" и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов. Американские военные отправляли их на задания, при этом хорошо платили - сам бывший полковник получал зарплату в 500 долларов - огромные деньги по меркам Сирии.

"Народ бежит, но это бывало крайне редко. Американцы запрещают это делать, убивают тех, кто пытается вырваться. Однако за 300-400, иногда за 500 долларов они позволяют покинуть район 55-километровой зоны", - рассказал экс-полковник спецслужбам, интервью которого российским журналистам предоставили сирийские военные.

По его словам, он был в лагере "в принудительном порядке". "Надо было удерживать в повиновении жителей лагеря, осуществлять пропускной режим", - пояснил он.

Соуда отметил, что в лагере "ситуация очень тяжелая". "Мало воды, высокие цены, у людей нет шансов нормально жить, они в очень большой нужде. Ситуация со здоровьем детей плохая. Нет школ дети беспризорные. Американцы иногда разрешают ввоз гуманитарной помощи, ее распределяют среди обитателей, но этого очень мало, просто чтобы люди не умерли", - отметил он.

Дезертир рассказал, что американцы также не препятствуют наркотрафику, который осуществляют террористы. "Синтетические наркотики - их там провозили столько, что на весь Ближний Восток хватит. Но нам говорили - это не ваше дело, пресекать наркотрафик к вашим задачам не относится", - привел он пример.

О задержанном экс-полковнике

По данным сирийских спецслужб, Султан Аид Абделла Соуда дезертировал в 2013 году из-за угроз его семье со стороны боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", бежал в лагерь Эр-Рукбан, в котором владел интернет-магазином и предоставлял за оплату доступ в интернет местному населению.

В 2016 году принял предложение американской стороны о сотрудничестве, служил командиром опорного пункта "Аз-Зувейрия" в населенного пункта Эт-Танф. В декабре 2019 года посажен в тюрьму на 58 дней за нарушение действующего на территории американской военной базы запрета на использование средств мобильной связи. После решил с семьей покинуть Эт-Танф.

После задержания он предоставил сведения о количестве личного состава и вооружении на опорной базе Эт-Танф, о незаконных вооруженных формированиях, дислоцирующихся на территории базы, координаты важных объектов. Также он предоставил данные о примерном количестве семей, желающих вернуться на территорию, подконтрольную правительству.

О лагере Эр-Рукбан

Военная база США в районе населенного пункта Эт-Танф располагается на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В подконтрольную ей территорию входит 55-километровая зона вокруг города. Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере, находящемся на территории оккупированной США зоны Эт-Танф, в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тысяч беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана. В феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявлял, что США используют существование лагеря беженцев Эр-Рукбан как предлог для сохранения своего незаконного военного присутствия в Сирии.