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Распространение коронавируса нового типа
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Пентагон вводит ограничения на передвижение военнослужащих внутри США из-за коронавируса

Ограничения применяются к военнослужащим, гражданскому персоналу Минобороны и членам их семей

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США вводит ограничения на поездки своих военнослужащих и членов их семей внутри страны в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Пентагоном меморандуме первого заместителя министра обороны Дэвида Норквиста.

"Продолжающееся распространение нового коронавируса COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) требует немедленного введения ограничений для внутренних поездок [сотрудников] министерства обороны. Эти запреты необходимы для сохранения боевой готовности, ограничения продолжающегося распространения вируса и сохранения здоровья и благополучия военнослужащих, гражданского персонала Минобороны, их семей и населенных пунктов, в которых мы живем", - говорится в документе.

Ограничения применяются к "военнослужащим, гражданскому персоналу Минобороны и членам их семей". Они вступают в силу 16 марта и продлятся до 11 мая.

Пентагон запрещает любые поездки внутри страны за исключением случаев, когда это "необходимо для выполнения поставленных задач", "необходимо по гуманитарным соображениям", либо "требуется из-за экстремальных условий". По сути вводится запрет на передвижения новобранцев, большинство типов отпусков. При этом под исключения подпадают, например, поездки на похороны.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США составило 2033, умерли 47 человек. Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов на борьбу со вспышкой коронавируса. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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