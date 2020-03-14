Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 14 марта. /ТАСС/. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта в местах скопления людей в период празднования Наурыза. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"13 марта 2020 года КНБ по результатам оперативно-разыскных мероприятий в городе Алматы задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ и Казахстане террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по статьям 255 ("Акт терроризма") и 258 ("Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму") уголовного кодекса республики.

Расследование продолжается.