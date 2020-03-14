В Болгарии ввели режим ЧС из-за коронавируса

СОФИЯ, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Народное собрание (парламент) Болгарии поддержало предложение правительства и единогласно решило ввести в стране с 13 марта по 13 апреля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса.

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"Коронавирус разрушает сложившийся мир, меняет мышление людей, наносит огромный ущерб. Мы должны дать знак народу о том, что критические ситуации объединяют, ведь все вместе мы побеждали уже не раз. Мы предлагаем ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц, он направлен, прежде всего, на недисциплинированных людей, которые способствуют распространению заразы", - заявил премьер-министр Бойко Борисов, представляя перед депутатами инициативу правительства.

Начальник Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски, объясняя эпидемиологическую ситуацию в стране, подчеркнул, что главная задача режима ЧС - максимальное ограничение распространения заболевания.

"Мы стоим на пороге резкого увеличения числа заболевших. Это предстоит, но нам надо постараться замедлить и ограничить развитие инфекции, чтобы уменьшить давление на систему здравоохранения. Половинчатые решения в подобной ситуации эффекта не дают, ситуация развивается очень быстро и требует дополнительных полномочий для их оперативного решения", - отметил Мутафчийски. Он добавил, что необходимо ограничить передвижение и общение людей, обеспечить безусловное соблюдение правил карантина, в том числе через наложение санкций.

Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду, что "болгарские граждане в критической ситуации проявят разум и самодисциплину и не поддадутся паническим настроениям".

"Пандемия коронавируса подвергает испытанию наше общество. Строгие меры необходимы, чтобы гарантировать высшую ценность - здоровье и жизнь болгарских граждан. Но от их адекватности, законных действий зависит не только эффективное преодоление кризиса, но и наше развитие как демократического и процветающего государства. Ограничение прав граждан должно быть четко мотивировано, пропорционально угрозе и должно исключать управленческое своеволие", - подчеркнул глава государства.

Запретили все

Министерство здравоохранения опубликовало в пятницу перечень противоэпидемических ограничений на территории Болгарии, которые будут действовать до 29 марта в связи с распространением нового вируса.