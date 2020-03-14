Литва закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает пограничный контроль с ЕС

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Литва в связи с угрозой распространения коронавируса закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Об этом в субботу на специально созванной пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Рима Тамашюнене.

"С учетом сложившейся ситуации восстанавливается полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран", - заявила она. По словам главы ведомства, исключение делается для тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу. Запрет вступит в силу в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта. "Торговый режим остается без изменений", - отметила министр.

Всего в Литве зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. О последнем - у студента из города Кретинга, который на этой неделе прилетел из Дании, - Минздрав сообщил в субботу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.