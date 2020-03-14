{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Литва закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает пограничный контроль с ЕС

Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Литва в связи с угрозой распространения коронавируса закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Об этом в субботу на специально созванной пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Рима Тамашюнене.

"С учетом сложившейся ситуации восстанавливается полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран", - заявила она. По словам главы ведомства, исключение делается для тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу. Запрет вступит в силу в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта. "Торговый режим остается без изменений", - отметила министр.

Всего в Литве зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. О последнем - у студента из города Кретинга, который на этой неделе прилетел из Дании, - Минздрав сообщил в субботу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

Теги
ЛатвияЛитваПольшаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
МИД Ирана выразил протест США в связи с обвинениями в причастности к атаке на базу в Ираке
Ранее в результате обстрела базы Эт-Таджи в Ираке погибли двое американских военнослужащих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС