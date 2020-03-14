МИД Ирана выразил протест США в связи с обвинениями в причастности к атаке на базу в Ираке

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране, представляющего интересы США в стране, и выразил ему протест в связи обвинениями в причастности иранской стороны к организации атаки на американскую базу в Ираке. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"После необоснованных заявлений президента США [Дональда Трампа] об ответственности Ирана за атаку на базу коалиции в Ираке иранский МИД вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона. Ему был заявлен решительный протест", - цитирует его пресс-служба ведомства. По словам Мусави, "глава США вместо того, чтобы обвинять других, должен признать, что присутствие [американцев] в Ираке и убийство иракских бойцов и военачальников является ошибкой".

В среду в результате обстрела базы Эт-Таджи в Ираке погибли два военнослужащих США и один - другой страны, входящей в коалицию. Кроме того, 12 военных получили ранения. Трамп возложил ответственность за атаку на Иран и поддерживаемые Тегераном шиитские группировки.

Вслед за обстрелом базы Эт-Таджи ВВС коалиции нанесли серию ударов по лагерям иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе сирийского города Бу-Кемаль на границе с Ираком. По данным сирийских правозащитников, вследствие налетов погибли 18 ополченцев.