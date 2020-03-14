Несколько иракских военных пострадали в результате обстрела базы Эт-Таджи

ТАСС, 14 марта. Несколько военнослужащих иракской армии получили ранения в результате второго за неделю ракетного обстрела используемой силами коалиции во главе с США базы Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление армии Ирака.

Согласно данным иракских ВС, в ходе атаки было использовано 33 ракеты типа "катюша". Военные пообещали наказать виновников случившегося и подчеркнули, что данная атака не должна стать поводом для боевых действий со стороны США и других иностранных войск без одобрения со стороны властей Ирака, отмечает агентство.

Между тем официальный представитель коалиции, которая проводит в Ираке и Сирии операцию "Непоколебимая решимость", полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что на территорию базы упали не менее 25 снарядов.

11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британка-военврач, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной.

В заявлении командования ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета арабской страны и "принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку". Согласно сведениям командования, в результате авиаударов погибли пять иракских военнослужащих. В пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи признал, что удары по объектам группировки привели также к жертвам среди мирного населения.