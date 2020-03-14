При обстреле базы Эт-Таджи пострадали трое военнослужащих сил коалиции

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Три военнослужащих сил коалиции, а также двое иракцев пострадали в субботу в результате обстрела иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие. Об этом сообщил у себя в Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

"Трое военнослужащих коалиции пострадали, также пострадали двое иракцев", - написал он. Кэггинс отметил, что на территорию объекта упали по меньшей мере 25 ракет.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на заявление армии Ирака ранее сообщало, что в результате обстрела ранения получили несколько иракских военнослужащих. Согласно данным иракских ВС, в ходе атаки было использовано 33 ракеты типа "катюша". Военные пообещали наказать виновников случившегося и подчеркнули, что данная атака не должна стать поводом для боевых действий со стороны США и других иностранных войск без одобрения со стороны властей Ирака, отмечает агентство.

11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британка-военврач, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной.

В заявлении командования ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета арабской страны и "принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку". Согласно сведениям командования, в результате авиаударов погибли пять иракских военнослужащих. В пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи признал, что удары по объектам группировки привели также к жертвам среди мирного населения.