Асад подписал указ о переносе парламентских выборов в Сирии на 20 мая из-за коронавируса

ТАСС, 14 марта. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе парламентских выборов в стране с 13 апреля на 20 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией сирийского лидера.

"В рамках реализации мер руководства страны по противодействию [распространению] коронавируса нового вида президент Сирии подписал указ о переносе парламентских выборов с 13 апреля на 20 мая", - указано в сообщении.

Выборы в Народный Совет Сирии состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Народный совет состоит из 250 депутатов, которые избираются путем всеобщего, прямого и тайного голосования сроком на четыре года. Квоты для рабочих и крестьян, действующие со времен строительства в Сирии арабского социализма, по конституции являются неизменными. Им отведено 127 мест в законодательном органе власти.

13 марта правительство Сирии объявило о прекращении занятий в школах, техникумах и университетах с 14 марта по 2 апреля в соответствии с мерами по предотвращению заражения населения коронавирусом. По информации агентства САНА, сирийские власти приняли также решение о переходе госучреждений на сокращенный график работы с 09:00 до 14:00 по местному времени. Министр здравоохранения республики Низар Язиджи подтвердил в пятницу, что в Сирии до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.