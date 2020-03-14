Марш украинских радикалов отправился к зданию посольства РФ в Киеве

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Колонна радикалов в субботу вечером направилась маршем от киевского стадиона ЦСКА к посольству России, расположенному на Воздухофлотском проспекте украинской столицы. В колонне находятся бывшие участники силовой операции в Донбассе.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участников шествия немного - чуть более 200 человек. Во главе колонны едет машина с флагами батальона "Азов" и Национального корпуса. Проспект полностью перекрыт полицией, блокированы дороги от вокзала и Соломенской площади, рядом с которой расположено российское дипломатическое представительство. Радикалы скандируют: "Долой Зеленского!", "Никаких договоров с Россией!", "Нам нужна победа!", а также националистические лозунги.

Правопорядок обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии, которых в несколько раз больше, чем участников акции. Почти все правоохранители в медицинских масках, так как в стране из-за коронавируса объявлен карантин. На улицах стоят дежурные кареты скорой помощи.