{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Ирана призвал мировых лидеров способствовать отмене санкций на фоне коронавируса

По словам политика, "ни одна страна не может справиться с этим кризисом в одиночку"

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани отправил ряду мировых лидеров письмо с призывом способствовать снятию санкций США с Тегерана, чтобы позволить стране эффективно бороться с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба политика.

"Роухани отправил письмо лидерам ряда государств, посвященное перерастанию распространения коронавируса в мировую эпидемию, - говорится в сообщении. - Президент <...> указал на необходимость снятия санкций США в связи с нынешней ситуацией в мире". При этом не уточняется, кому именно было отправлено послание.

На эту тему
Ядерная сделка с Ираном: пациент скорее жив, чем мертв?

По словам политика, "ни одна страна не может справиться с этим кризисом в одиночку". "Что можно сказать про государство, которое сталкивается с множеством проблем при осуществлении международной торговли и обеспечении себя необходимыми товарами", - отметил Роухани.

В четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о том, что США должны отменить все санкции в отношении Тегерана, поскольку они мешают борьбе с коронавирусом. В ответ генсек призвал все страны оказать Ирану поддержку в борьбе с заболеванием.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. Власти Ирана неоднократно заявляли, что санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 12 тыс. 729 человека, зарегистрированы по меньшей мере 611 летальных исходов.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Сирии начал работу совместный координационный центр России и Турции
Он необходим для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС