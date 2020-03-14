Президент Ирана призвал мировых лидеров способствовать отмене санкций на фоне коронавируса

"Роухани отправил письмо лидерам ряда государств, посвященное перерастанию распространения коронавируса в мировую эпидемию, - говорится в сообщении. - Президент <...> указал на необходимость снятия санкций США в связи с нынешней ситуацией в мире". При этом не уточняется, кому именно было отправлено послание.

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани отправил ряду мировых лидеров письмо с призывом способствовать снятию санкций США с Тегерана, чтобы позволить стране эффективно бороться с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба политика.

По словам политика, "ни одна страна не может справиться с этим кризисом в одиночку". "Что можно сказать про государство, которое сталкивается с множеством проблем при осуществлении международной торговли и обеспечении себя необходимыми товарами", - отметил Роухани.

В четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о том, что США должны отменить все санкции в отношении Тегерана, поскольку они мешают борьбе с коронавирусом. В ответ генсек призвал все страны оказать Ирану поддержку в борьбе с заболеванием.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. Власти Ирана неоднократно заявляли, что санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 12 тыс. 729 человека, зарегистрированы по меньшей мере 611 летальных исходов.