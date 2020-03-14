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В Сирии начал работу совместный координационный центр России и Турции

Он необходим для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования начал работу в Сирии. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

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"Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования", - сказал он.

По словам Журавлева, "в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Саракиба.

Кроме того, продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Журавлев напомнил, что с 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За минувшие сутки со стороны террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) было зафиксировано два обстрела: населенных пунктов Саракиб провинции Идлиб и Джанаджик провинции Латакия. Обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил контр-адмирал.

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