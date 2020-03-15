Пентагон: военнослужащие США получили серьезные ранения при обстреле базы в Ираке

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Ранения двух американских военнослужащих, пострадавших в результате обстрела иракской военной базы Эт-Таджи, оцениваются как серьезные, они госпитализированы. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Пострадали три американских военнослужащих. Два из них - серьезно, им оказывается помощь в военном госпитале", - сказал он. При этом представитель оборонного ведомства, слова которого приводит пресс-служба Пентагона, добавил, что раненые есть и среди иракских военных.

"Что касается ожидаемых вопросов относительно возможного ответа [на обстрел], то я просто сошлюсь на слова министра обороны [США Марка Эспера], сказанные им на прошлой неделе: "Вы не можете нападать и ранить американских военнослужащих безнаказанно, мы привлечем их (виновных - прим. ТАСС) к ответственности", - продолжил Хоффман. Он также отметил, что "сотрудники служб безопасности Ирака произвели первоначальный арест" в связи с произошедшим. "Мы расследуем это нападение вместе с ними", - добавил представитель Пентагона.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные иракских ВС сообщило, что в ходе атаки было использовано 33 реактивных снаряда. Военные пообещали наказать виновных и подчеркнули, что данное нападение не должно стать поводом для боевых действий со стороны США и других государств без одобрения властями Ирака.

11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи, где расквартированы военнослужащие США и Великобритании, погибли два американца и британка-военврач, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на шиитскую группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной.

В заявлении командования ВС Ирака действия США расцениваются как нарушение суверенитета арабской республики и "принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку". Согласно сведениям командования, в результате авиаударов погибли пять иракских военнослужащих. В пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи признал, что удары по объектам группировки привели также к жертвам среди мирного населения.