Суд Иерусалима перенес на 24 мая первое заседание по делам Нетаньяху из-за коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Окружной суд Иерусалима из-за коронавируса перенес на 24 мая назначенное на 17 марта первое заседание по трем делам исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Об этом сообщило в воскресенье израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, решение о переносе на более поздний срок первого заседания с участием Нетаньяху было принято коллегией из трех судей во главе с Ривкой Фридман-Фельдман, которая должна вести его дела, после того, как в соответствии с указанием министра юстиции Амира Оханы все суды Израиля перешли в режим работы в "чрезвычайной ситуации". Kan указывает, что соответствующее распоряжение министр издал в воскресенье утром после того, как власти страны запретили в субботу собрания с участием более 10 человек.

Защита премьера 9 марта попросила суд отложить первое заседание по его делу на 45 дней, мотивировав это тем, что адвокаты до сих пор не получили все материалы расследования в полном объеме. 10 марта Окружной суд Иерусалима отклонил это ходатайство. Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху, были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января. Как сообщила тогда канцелярия генерального прокурора Авихая Мандельблита, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент страны) в начале января просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

21 ноября 2019 года Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, а по "делу 1000" и "делу 2000" и.о. премьера обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье, что число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 200. Состояние двоих заболевших оценивается как тяжелое, четверо выздоровели, летальных исходов не регистрировалось. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.