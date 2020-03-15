Второй тур выборов в парламент Ирана отложили из-за коронавируса

ТАСС, 15 марта. Второй тур выборов в Меджлис (парламент) Ирана перенесен на неопределенный срок из-за распространения в стране коронавируса. Об этом, как передал в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera, сообщил официальный представитель Совета стражей конституции страны.

По его словам, второй тур парламентских выборов в Иране, проведение которого было намечено на 17 апреля, отложен из-за коронавируса.

Выборы в Меджлис прошли в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после дня голосования отдельно для каждой из провинций. В 11 округах ни один из претендентов не набрал необходимые 20%, поэтому на этих участках 17 апреля должен был пройти второй тур.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет почти 13 тыс. человек, зарегистрированы по меньшей мере 611 летальных исходов.