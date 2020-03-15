Турецкие военные прибыли к месту начала совместного патрулирования с РФ трассы М4 в Идлибе

САРАКИБ /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Турецкие военные прибыли к месту сбора с российскими военнослужащими на западной окраине города Саракиба для совместного патрулирования на участке трассы М4 в провинции Идлиб, передает корреспондент ТАСС.

Патрулирование спланировано к проведению в рамках договоренностей между лидерами России и Турции, достигнутых 5 марта в Москве. В первом совместном патрулировании 15 марта от России примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Организация патрулирования будет осуществляться совместным российско-турецким координационным центром.

Патруль должен начать движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба в двух километрах западнее Саракиба.

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.