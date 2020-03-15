Президент Израиля призвал к скорейшему формированию кабмина по итогам выборов 2 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин призвал в воскресенье к скорейшему созданию правительства по итогам выборов 2 марта в свете распространения коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал перед началом консультаций с представителями избранных в парламент 23-го созыва политических партий по вопросу о назначении депутата, которому будет поручено сформировать кабинет министров.

"Правительство формирует не президент, а Кнессет [парламент страны]. Любой, кто следит за новостями, понимает, что пришло время испытаний. Я прошу всех, кто придет сегодня сюда [на консультации], осознать, что цель состоит в скорейшем формировании правительства. Для этой задачи могут потребоваться временные соглашения [между партиями] на период в несколько ближайших месяцев", - цитирует Ривлина государственное израильское радио Kan.

9 марта канцелярия президента сообщила, что из-за распространения коронавируса "раунд консультаций [с парламентскими фракциями] будет длиться только один день" (15 марта), а "время, отведенное для представителей каждой из партий, будет сокращено". Президент должен поручить формирование кабмина одному из депутатов до конца дня 17 марта. Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но он в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

И.о. премьер-министра и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье главу центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца к скорейшему формированию чрезвычайного правительства единства на период в шесть месяцев для противодействия распространению коронавируса, сообщает газета The Times of Israel. И.о. премьера добавил, что готов обсуждать ротацию с Ганцем на посту главы правительства при условии, что первые два года из четырех руководить кабмином будет сам Нетаньяху. В пресс-службе "Кахоль-Лаван" вместо ответа отметили, что глава "Ликуд" направил свое предложение в СМИ, а не лидеру блока.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье, что число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 200. Состояние двоих заболевших оценивается как тяжелое, четверо выздоровели, летальных исходов не регистрировалось. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.

Результаты выборов и создание кабмина

По данным ЦИК, наибольшее количество голосов на выборах 2 марта было подано за партию "Ликуд" Нетаньяху, в результате чего она получает 36 из 120 кресел в однопалатном парламенте 23-го созыва. На втором месте - центристский блок "Кахоль-Лаван", которому отходят 33 парламентских мандата. Поддерживающие Нетаньяху ультрарелигиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" получают девять и семь кресел соответственно, блок правых партий "Ямина" - шесть. Всего партия и. о. премьера с союзниками по итогам выборов получает контроль над 58 креслами в 120-местном Кнессете, а для формирования устойчивой коалиции необходим 61 депутатский мандат, отмечает газета The Times of Israel.

Кроме этого, партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны Авигдора Либермана достаются семь парламентских кресел, союзу левых партий "Авода-Гешер" - семь, арабскому "Объединенному списку" - 15. В выборах 2 марта участвовали 30 политических партий и объединений, электоральный барьер в 3,25% прошли лишь 8 из них.

В канцелярии Ривлина накануне начала консультаций отметили, что президент выступает за "скорейшее формирование правительства ради того, чтобы избежать четвертых выборов за год". Первому претенденту на пост премьера будет дано 28 дней на формирование правительства, причем этот срок может быть продлен на 14 дней. Если ему не удастся сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней.

По результатам двух предыдущих выборов в Израиле 9 апреля и 17 сентября 2019 года парламентариям не удалось сформировать правительство, что уже дважды приводило к повторному голосованию.