Ряд депутатов "Слуги народа" выступили против создания консультативного совета по Донбассу

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Почти 60 депутатов от президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде подписали обращение против создания консультативного совета по Донбассу, которое инициировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание "Страна".

По его данным, позиция этих депутатов свидетельствует о том, что поставлено под сомнение большинство в Раде, что сильно затруднит для власти получение необходимого количества голосов для принятия законопроектов. Фамилии депутатов не называются.

В фракции "Слуга народа" 248 парламентариев. При этом простое большинство в Раде состоит из 226 депутатов, конституционное - из 300.

Новые договоренности в Минске

Ермак и Козак приняли участие в очередном заседании контактной группы в Минске 11 марта. По итогам встречи была достигнута предварительная договоренность о создании некоего нового механизма урегулирования - консультативного совета, который станет "диалоговой площадкой с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта". В Донецкой и Луганской народных республиках это решение расценили как согласие Киева на прямой диалог.

Однако 12 марта Ермак на брифинге заявил, что "создание консультативного совета не означает юридического признания Киевом республик Донбасса". "Никаких шагов, которые создавали бы правовое поле для представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС)", - сказал он. Власти Украины, по словам Ермака, "не намерены вести прямые переговоры с представителями республик Донбасса".