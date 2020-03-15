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Распространение коронавируса нового типа
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Узбекистан из-за коронавируса закрывает транспортное сообщение с другими странами

Ранее стало известно о первом случае заражения в стране

ТАШКЕНТ, 15 марта. /ТАСС/. Узбекистан в целях предотвращения распространения нового коронавируса закрывает транспортное сообщение с другими странами. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решения временно отменить авиа и автодорожное сообщение с другими странами", - сказал Арипов. По его словам, с 16 марта закрываются все детские сады, школы и вузы республики на карантин и отменяются массовые мероприятия по празднованию Навруза.

Утром в воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики сообщило, что у гражданина Узбекистана, прилетевшего из Франции, обнаружен коронавирус.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
УзбекистанРаспространение коронавируса нового типа
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