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Армия Хафтара заявила о переброске Турцией в Ливию 2 тыс. террористов и 7,5 тыс. наемников

Анкара перевозит террористов с помощью гражданской авиации, рассказал официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Турция к настоящему моменту перебросила в Ливию порядка 2 тыс. боевиков террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), а также около 7,5 тыс. наемников из Сирии. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Каире официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

"Число террористов, которых [президент Турции Тайип] Эрдоган привез в Ливию, достигает около 2 тыс. боевиков, в том числе из "Джебхат ан-Нусра" и ИГ, а численность сирийских наемников достигает 7,5 тыс., - сказал он. - Ежедневно Турция отправляет в Ливию по 400 террористов, перевозя их с помощью гражданской авиации". При этом, как отметил аль-Мисмари, армия зафиксировала факт бегства в Европу 190 наемников.

Он также утверждал, что в стране сейчас находятся порядка 1 тыс. офицеров и специалистов турецких ВС, при этом Анкара готовит к переброске из Сирии в Ливию еще 6,5 тыс. террористов. "Турки установили радиолокационные станции и ракетные системы в Митиге (авиабаза, где расположен единственный действующий в Триполи гражданский аэропорт - прим. ТАСС) и Мисурате, что мы рассматриваем в качестве нарушения перемирия и на что незамедлительно реагируем, уничтожая их, - подчеркнул он. - В результате наших военных операций есть убитые среди турецких военных. Мы отвергаем любое присутствие Турции на ливийской земле и сделаем все, чтобы выдворить ее".

По словам официального представителя, ЛНА поддерживает перемирие и пытается не допустить, чтобы группировки использовали его в своих целях. "Когда это происходит, мы вступаем с ними в столкновения, отвечая также на всех их атаки, - сказал он. - Мы наносим удары по источникам огня [противника] и складам с боеприпасами. Армия фактически вошла в ряд районов Триполи, однако обязательства по перемирию не позволяют ей продвигаться вперед. Мы боремся за мир в Ливии и защищаем наш народ".

Аль-Мисмари также обвинил вооруженные формирования города Мисурата (200 км восточнее столицы) в нападениях на армейские подразделения, в том числе в использовании против хафтаровцев турецких беспилотников. Кроме того, по его словам, все нефтяные и газовые скважины находятся под контролем армии.

Обстановка в Ливии

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, а триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве.

Несмотря на действующий с 12 января между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия. Армия в прошлом неоднократно наносила удары в Триполи, в том числе по морскому порту столицы и Митиге. Как заявляли в командовании, их целями были поставляемая Анкарой столичному правительству военная техника и боеприпасы, а также оперативные расчеты турецких военных по управлению завезенными ими и атакующими хафтаровцев беспилотниками.

Теги
СирияТурцияЛивияХафтар, Халифа
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