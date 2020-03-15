СМИ: президент Ирака намерен назначить премьером Наима ас-Сухейля

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех намерен утвердить представленную ему парламентским большинством кандидатуру Наима ас-Сухейля на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал As Sumaria со ссылкой на источник.

"Президент республики намерен назначить Наима ас-Сухейля на пост премьер-министра, - отметил собеседник телеканала. - Это стало возможным после первоначального одобрения его кандидатуры шиитскими политическими силами".

По данным новостного портала Mavasin News, Салех официально поручит ас-Сухейлю, который до последнего времени занимал пост заместителя главы президентской администрации, либо в воскресенье вечером, либо в понедельник. 16 марта истекает отведенный конституцией срок, когда президент может назначить нового премьера.

Протесты и политический кризис

После месяцев антиправительственных выступлений, приведших к внутриполитическому кризису, 1 февраля Салех утвердил предложенную ему парламентариями от шиитских фракций кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. 1 марта назначенный глава кабмина отозвал свою кандидатуру после того, как депутаты Совета представителей (парламента) Ирака дважды не смогли провести заседание по вынесению вотума доверия его правительству, не собрав кворума.

Сессии бойкотировали суннитские и курдские блоки, которые с самого начала выражали несогласие с составом кабинета. Их поддерживал ряд прошиитских альянсов, в том числе партия "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики. За одобрение выступали фракции "Саирун" влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра и "Фатх" командира шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири.

Тогда же президент потребовал от политических партий представить ему в течение 15 дней альтернативную кандидатуру. Пока этот процесс не завершен, обязанности главы кабинета продолжает исполнять Адель Абдель Махди, подавший в отставку еще в конце ноября прошлого года.

В Ираке с начала октября прошлого года не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые сопровождаются стычками, погромами и насилием. Их жертвами стали более 500 человек, свыше 20 тыс. пострадали. Протестующие прохладно приняли кандидатуру Алауи, требуя назначения на этот пост кандидата, который не занимал в прошлом никаких государственных постов и не связан ни с одной из политических сил в стране.