Макрон заявил, что у него нет причин проверяться на коронавирус

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в воскресенье, что у него не было причин проходить проверку на наличие коронавируса. Об этом он сообщил журналистам после голосования на проходящих в стране муниципальных выборах. Репортаж из города Ле-Туке (атлантическое побережье), где находится дом, принадлежащий семье Макронов, провел телеканал BFM .

"Я не проверялся на вирус, поскольку у меня не было симптомов заболевания. <...> О какой-либо передаче полномочий речи не идет", - сказал французский лидер.

Он выразил уверенность, что Франция справится с эпидемией благодаря ответственному подходу к ситуации со стороны ее руководства и ее граждан. "Мы успешно пройдем через нынешний кризис", - подчеркнул французский президент. Он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу страны. На избирательном участке в Ле-Туке президент и его супруга Брижит тщательно продизенфицировали руки до и после голосования - такая возможность предоставлена в стране всем голосующим.

"Я являюсь гарантом безопасности и здоровья наших граждан, но также и демократической жизни страны", - сказал Макрон, отвечая на вопрос о том, не следовало бы в нынешних условиях эпидемии отказаться от проведения муниципальных выборов. "Я отдаю себе отчет в том, какие неудобства для граждан создают введенные ограничения", - добавил при этом президент, имея в виду введенные запреты на работу ресторанов, кафе, кинотеатров и театров, школ и яслей, а также ограничения в работе транспорта.

К настоящему моменту, по данным медицинских властей на середину дня субботы, от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, во Франции 91 умер человек. Инфицированы 4,5 тыс. человек, при этом в тяжелой форме болезнь протекает у 300 пациентов.