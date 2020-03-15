Греция прерывает транспортное сообщение с Испанией, Албанией и Северной Македонией

АФИНЫ, 15 марта. /ТАСС/. Греческое правительство приняло решение о прекращении транспортного сообщения с Испанией, Италией, Албанией и Северной Македонией, а также о запрете на заход в греческие порты круизных лайнеров. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы премьер-министра после правительственного совещания на тему профилактических мер против распространения коронавируса.

На совещании принято решение о "прекращении автомобильного, морского и воздушного сообщения с Албанией и Северной Македонией, за исключением перевозки грузов и въезда лиц, имеющих греческое гражданство или проживающих в Греции".

"Прекращается воздушное сообщение с Испанией. Прекращается также движение морских пассажирских паромов в Италию и из нее, но перевозка грузов будет продолжена <...> Запрещается заход круизных лайнеров и парусников в греческие порты", - говорится в документе.

В субботу правительство запретило все авиарейсы в Италию и из нее.

Правительство также сообщило, что "после интенсивной подготовки начинают действовать специальные отделения в государственных больницах, которые предназначены исключительно для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией". "Предприняты совместные усилия с иностранными посольствами для того, чтобы Греция получила медицинские маски в ближайшие дни из стран, которые имеют их резервы", - говорится в документе.

Штрафы нарушителей

После совещания также объявлено, что прекращается работа политических и парламентских офисов депутатов правящей партии "Новая демократия". На тех владельцев магазинов, парикмахерских, точек общественного питания, которые проигнорировали требование о их закрытии в рамках борьбы с профилактикой распространения инфекции, будут налагаться штрафы в €5 тыс., отметила пресс-служба.

Минимальное число людей в церквях

Премьер-министр Кириакос Мицотакис связался также с главой Элладской православной церкви, архиепископом Иеронимом и попросил его, чтобы в храмы пропускали людей только для личного поклонения, а необходимые таинства совершались лишь при минимальном числе людей. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Священного синода ЭПЦ в понедельник, говорится в сообщении.

Правительство также обсудило способы избежать сбора большого количества людей в супермаркетах и на открытых уличных рынках.

"Правительство намерено принять все необходимые меры для защиты здоровья граждан. Но и граждане также должны проявлять максимальную индивидуальную и социальную ответственность", - указывается в сообщении.

На 15 дней в превентивных целях в Греции закрыты суды, детские площадки, спортивные залы, кинотеатры, театры, концертные площадки, а также развлекательные центры. В пятницу власти решили еще закрыть на две недели рестораны, кафе и бары, за исключением работающих на вынос и доставку, другие предприятия общественного питания, торговые центры (за исключением небольших магазинов) и библиотек. Работа музеев и археологических площадок в Греции приостановлена до 30 марта. В стране не работают все виды учебных заведений, включая частные курсы.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Греции достигло в субботу 228 со 190 в пятницу. Четыре человека умерли. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме.