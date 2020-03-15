Более половины депутатов Кнессета рекомендовали поручить Ганцу формирование кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Большинство в 61 из 120 депутатов Кнессета (парламента Израиля) 23-го созыва рекомендовали в воскресенье президенту Израиля Реувену Ривлину поручить формирование кабинета министров по итогам выборов 2 марта главе центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, сообщает государственное израильское радио Kan.

За кандидатуру Ганца высказались 33 депутата "Кахоль-Лаван", семь депутатов партии бывшего главы Минобороны Авигдора Либермана "Наш дом - Израиль", 15 парламентариев от "Объединенного списка" арабских партий и шесть из семи прошедших в Кнессет представителей союза левых партий "Авода-Гешер-Мерец", указывает радиостанция.

Нетаньяху поддерживает его партия "Ликуд", победившая на выборах и получившая 36 мест в Кнессете, ультрарелигиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы", которым отошли девять и семь кресел соответственно, а также блок правых партий "Ямина" с шестью депутатскими мандатами. Всего и.о. премьера может рассчитывать на поддержку 58 из 120 депутатов Кнессета, чего не хватает для формирования минимально устойчивой правительственной коалиции, которая должна контролировать не менее 61 кресла в однопалатном парламенте.

По закону, Ривлин должен принять решение по кандидатуре потенциального премьера, которому первому он поручит формирование кабмина, до конца дня 17 марта. Кандидатом в главы кабмина, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но он в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Первому претенденту на пост премьера будет дано 28 дней на формирование правительства, причем этот срок может быть продлен на 14 дней. Если ему не удастся сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней. По результатам двух предыдущих выборов 9 апреля и 17 сентября 2019 года парламентариям не удалось сформировать правительство, что уже дважды приводило к повторным выборам.