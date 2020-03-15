Нетаньяху сдал тест на коронавирус

"В соответствии с указаниями заместителя руководителя канцелярии премьера по вопросам безопасности и чрезвычайных ситуаций, стандартные тесты на коронавирус были взяты у тех, кто находится в ближайшем окружении главы правительства Нетаньяху, а также у самого премьер-министра", - говорится в сообщении. "Ни у одного из тех, кто прошел тестирование, не было предварительных симптомов", - добавили в канцелярии. О том, когда будут известны результаты тестов, не сообщается.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье, что число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 200. Состояние двух заболевших оценивается как тяжелое, четверо выздоровели, летальных исходов не регистрировалось. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.