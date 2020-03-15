Президент Израиля позвал Нетаньяху и Ганца ради немедленного создания кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил к себе в резиденцию в воскресенье вечером главу партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и лидера центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца для обсуждения возможности немедленного формирования кабинета министров по итогам выборов 2 марта. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

"Президент Ривлин пригласил к себе вечером 15 марта Нетаньяху и Ганца на срочный разговор для обсуждения возможности немедленного создания правительства", - говорится в сообщении. "Разговор состоится в резиденции президента", - добавили в канцелярии.

Ранее в воскресенье в ходе консультаций 61 из 120 депутатов Кнессета (парламента Израиля) 23-го созыва рекомендовали Ривлину поручить формирование кабинета министров по итогам выборов 2 марта Ганцу. Партия "Ликуд" Нетаньяху победила на выборах и получила наибольшее количество кресел в Кнессете (36), опередив "Кахоль-Лаван" на три мандата.