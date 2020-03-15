Казахстан вводит ограничения на пересечение границы

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Ограничения на въезд в Казахстан и выезд из него, предусмотренные в рамках вводимого из-за коронавируса режима чрезвычайного положения, будут касаться граждан республики и иностранцев. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД страны.

"В связи с введением с 08:00 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан в период его действия будут приняты следующие меры: в период действия чрезвычайного положения будет введено ограничение на въезд и выезд через государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев", - отмечает пресс-служба. В частности, власти Казахстана приняли решение приостановить пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе.