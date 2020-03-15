СМИ: на Украине предлагают наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины предлагает наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина по коронавирусу. Такое положение содержится в предложенных ведомством изменениях в законопроект о противодействии распространения коронавируса. Перечень предложений МВД опубликовало украинское издание "Вести".

Согласно предложению правоохранителей, штраф за нарушение санитарных норм будет составлять от $10 до $17. Отказ врача обследовать пациента с симптомами коронавируса предлагается наказывать штрафом в размере от $7 до $17. В случае, если врач откажется лечить человека, у которого подтвержден коронавирус, его накажут штрафом в размере от $17 до $34.

МВД также предлагает статью, согласно которой умышленное сокрытие больными опасной или особо опасной инфекции и лиц, бывших с ними в контакте, карается штрафом от $5 до $10. Если человек намеренно создает условия для заражения окружающих, он рискует оказаться за решеткой на срок от трех месяцев до трех лет. В случае отказа лечить больного, у которого впоследствии проявились тяжелые признаки болезни, врач будет лишен свободы на срок от двух до пяти лет.

МВД также предлагает наказывать лишением свободы до трех лет должностное лицо, которое скрывает правду о положении с коронавирусом или искажает информацию о нем. В случае, если чиновник совершил такое деяние повторно или в местности, объявленной зоной осуществления карантинных мер или чрезвычайной ситуации, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

На Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за коронавируса. С 16 марта, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет прекращено авиационное сообщение с другими государствами. К настоящему моменту в стране официально зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Один человек скончался.