Трюдо не исключил закрытия канадских границ из-за коронавируса

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Канады не исключают возможность временного закрытия границ страны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо телеканалу CTV .

"Мы уже предприняли очень строгие меры [безопасности] и мы ничего не исключаем. Мы ежедневно смотрим, какие еще шаги мы можем предпринять", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном закрытии границ Канады с Европой и США.

Трюдо также сообщил, что чувствует себя хорошо и что у него и у его детей по-прежнему нет признаков заражения коронавирусом, а самочувствие его супруги, у которой диагностирована пневмония, вызываемая коронавирусом нового типа, не ухудшается.

В четверг стало известно, что вернувшаяся из поездки в Лондон супруга главы канадского правительства Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на заболевание, вызываемое новым коронавирусом, и результаты оказались положительными. Она находится на домашнем карантине. В режиме самоизоляции будет 14 дней находиться и Джастин Трюдо, хотя у него нет никаких признаков заболевания.

В пятницу власти Канады порекомендовали канадцам не покидать без особой необходимости территорию страны, запретили до июля все морские круизы, а также объявили о скором существенном ограничении числа аэропортов, которые принимают международные рейсы.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде зафиксирован 25 января, на данный момент заразились уже более 250 человек, один из них умер. Большая часть инфицированных прибыла в страну из Китая, Ирана и Египта. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.