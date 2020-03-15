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Посол в России: США хотели бы подключить Китай к заявлению о недопустимости ядерной войны

Такие темы требуют многостороннего подхода, отметил Джон Салливан

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы, чтобы к заявлению о недопустимости ядерной войны, аналогичному принятому в 1985 году лидером СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, помимо Москвы и Вашингтона, также подключился Пекин. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье.

"Власти США и президент Дональд Трамп лично считают, что такие темы требуют многостороннего подхода, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - И мы видим, что это оправданный подход на примере недавнего совместного заявления стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН о 50-летии вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия".

Салливан отметил, что совместное заявление лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана о недопустимости ядерной войны было подписано очень давно и с тех пор ситуация в мире изменилась. "Мы считаем, что многостороннее заявление, в том числе с участием Китая, более отвечало бы требованиям сегодняшнего дня, а не просто повторяло бы то, что было сделано США и СССР много лет назад", - указал он.

Посол США добавил, что к переговорам по этому вопросу также можно было бы подключить обладающие ядерными арсеналами Великобританию и Францию, однако для США важнее участие в них Китая. "Мы надеемся, что в Пекине увидят плюсы от договоренностей с Вашингтоном и Москвой в рамках треугольника трех ключевых ядерных держав, которым предстоит обрисовать рамки системы контроля над вооружениями на предстоящее десятилетие", - добавил он.

Совместное заявление о том, что ядерная война не может быть развязана, поскольку в ней победителей не будет, приняли в 1985 году Горбачев и Рейган. В конце 2018 года Россия предложила США подтвердить это заявление, но так и не получила ответа.

Теги
СШАВеликобританияРоссияКитайФранцияГорбачев, Михаил СергеевичТрамп, ДональдСалливан, Джон
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