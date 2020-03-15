Черногория, где не выявили случаев заражения коронавирусом, запретила въезд иностранцев

ПОДГОРИЦА, 15 марта. /ТАСС/. Черногория запретила в воскресенье вечером въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции Национального координационного совета.

"Вводится запрет на въезд иностранцев, вводится обязательная самоизоляция въезжающих в страну, закрываются отели и рестораны. В магазинах вводится ограничение на число покупателей", - сообщил вице-премьер Милутин Симович. Все запретительные меры вводятся на 15 дней.

Черногория остается единственной страной ЕС, где не зафикисровано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.