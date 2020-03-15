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Распространение коронавируса нового типа

Португалия и Испания договорились о закрытии общей границы для туристов из-за коронавируса

Ограничения не распространяются на граждан двух стран, пересекающих границу в рабочих целях

ТАСС, 15 марта. Власти Португалии и Испании договорились о закрытии с 16 марта общей границы для путешественников в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье журналистам сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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"В ближайшие месяцы не будет туризма между Португалией и Испанией", - приводит его слова агентство Reuters.

Глава португальского правительства подчеркнул, что ограничения не распространяются на граждан двух стран, пересекающих границу в рабочих целях, а также не затронут передвижение товаров.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. В субботу Совет министров королевства одобрил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: было введено ограничение на передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

В Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом.

Теги
ИспанияПортугалияКошта, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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