Премьер Франции поднимет вопрос о возможности переноса второго тура муниципальных выборов

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне распространения коронавируса в стране намерен поднять в начале следующей недели вопрос о целесообразности проведения второго тура муниципальных выборов, назначенного на 22 марта.

"В начале недели я созову научный совет, чтобы решить, проводить или нет второй тур муниципальных выборов", - заявил он в воскресенье, выступая в городе Гавр после закрытия избирательных участков в рамках проведения первого тура муниципальных выборов. В своем выступлении, которое транслировалось на его странице в Twitter, он отметил, что "высокое число воздержавшихся от участия в голосовании свидетельствует о растущей тревоге французов" в связи с распространением коронавируса.

Отказаться от проведения второго тура выборов потребовали вечером в воскресенье целый ряд видных французских политиков. На этом, в частности, настаивают лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, нынешний мэр Парижа, представитель социалистов Анн Идальго, лидер французских экологистов Янник Жадо. За это же выступает лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Первый тур муниципальных выборов во Франции к 17:00 (19:00 мск) показал явку 38,77%. О таких результатах сообщило на своей странице в Twitter МВД страны. В 2014 году показатель первого тура муниципальных выборов на это время равнялся 54,77%, а выборов-2008 - 56,25%. Комментируя в эфире телеканала BFM происходящее, директор французского института социальных исследований Elabe Бернар Сананес назвал снижение на 16% "очень крупным".

По уточненным вечером в воскресенье данным Главного управления здравоохранения Франции, в стране от болезни, вызываемой коронавирусом нового вида, умерли 127 человек. Инфицированы 5423, при этом 400 человек находятся в тяжелом состоянии.