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Распространение коронавируса нового типа

Ливан с 18 марта закрывает аэропорт, сухопутные и морские границы

По всей стране объявлен 15-дневный карантин

БЕЙРУТ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Ливана объявило о закрытии Бейрутского международного аэропорта, сухопутных и морских границ с 18 по 29 марта из-за угрозы эпидемии в стране заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье министр информации Маналь Абдель Самад.

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"Мы принимаем это решение, исходя из чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которая требует мобилизации всех усилий на борьбу с опасной инфекцией", - заявила министр на пресс-конференции во дворце Баабда, которую транслировал канал Tele Liban.

По ее словам, в соответствии с правительственным планом, предусматривающим меры чрезвычайного характера, по всей стране объявлен 15-дневный карантин. "Будут закрыты государственные учреждения, учебные и дошкольные заведения, частные предприятия, за исключением тех, которые обеспечивают продовольственную безопасность, - сказала Абдель Самад. - Гражданам предписано оставаться дома и выходить только при необходимости". В чрезвычайном режиме будут работать госпитали, силовые структуры и жизненно важные объекты.

29 февраля ливанские власти из-за угрозы заражения коронавирусом прервали занятия в школах и вузах. С 6 марта закрылись музеи, выставочные залы, кинотеатры, стадионы и развлекательные центры. С 12 марта кризисный штаб постановил закрыть для посещений рестораны, кафе, пабы, закусочные и кондитерские.

К 16 марту всем ливанцам, находившимся во Франции, Испании, Германии, Великобритании, Египте, Ираке и Сирии, было предписано вернуться на родину. В конце февраля было прекращено воздушное сообщение с государствами, где находятся основные очаги распространения инфекции: с Италией, Ираном, Южной Кореей и Китаем.

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ЛиванРаспространение коронавируса нового типа
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