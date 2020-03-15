Президент Израиля обсудил формирование правительства с Нетаньяху и Ганцем

ТАСС, 15 марта. Президент Израиля Реувен Ривлин провел в воскресенье встречу с главой блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем, которому 16 марта будет поручено формировать кабинет министров, и лидером партии "Ликуд", и.о. премьер-министра страны Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили создание правительства страны и договорились продолжить переговоры.

"Я подчеркнул, что они (Ганц и Нетаньяху - прим. ТАСС) должны продолжить и активизировать прямые контакты между собой и между переговорными группами "Ликуда" и "Кахоль-Лаван", и приветствовал их готовность так сделать. В конце встречи стороны договорились, что переговорные группы продолжат обсуждение", - написал Ривлин на своей странице в Twitter по итогам встречи.

Кроме того, государственное израильское радио Kan информировало, что после того, как Ривлин 16 марта поручит Ганцу сформировать израильский кабмин, каждый из них выступит с речью в президентском дворце.