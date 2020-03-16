Байден заявил о готовности назначить женщину вице-президентом в случае победы на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден выразил готовность назначить женщину на пост своего вице-президента в случае победы на выборах главы государства в ноябре текущего года. С таким заявлением он выступил в ходе теледебатов со своим соперником за выдвижение кандидатом от Демократической партии - сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом. Трансляцию дебатов ведет в воскресенье телекомпания CNN.

"Если я стану президентом, моя администрация будет отображать положение дел в стране, - подчеркнул Байден. - И я привержен тому, чтобы назначить женщину на пост своего вице-президента".

"Прямо сейчас есть несколько женщин, которые готовы стать президентом хоть завтра, - указал Байден, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы (2009-2017). - Я выберу женщину на должность своего вице-президента".

Ранее Байден говорил о том, что хотел бы в случае выдвижения его кандидатом от Демократической партии на пост президента США подобрать такого кандидата на пост вице-президента, который был бы готов заменить его в любую минуту. "Мне кажется, есть по крайней мере восемь женщин, по крайней мере четыре-пять темнокожих претендентов, которые имеют все необходимые качества для того, чтобы быть вице-президентом США, но лично для меня важно, чтобы тот, кого я изберу, соответствовал двум критериям, - заявил Байден в январе этого года на встрече с избирателями в штате Айова. - Во-первых, он должен быть способен немедленно занять пост президента, поскольку я человек пожилой, не так ли?"

Согласно общенациональному опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult ("Морнинг консалт") в канун теледебатов среди 2072 потенциальных избирателей, 59% заявили о том, что поддержали бы Байдена в случае, если бы выборы проводились сейчас, в то время как Сандерса готовы поддержать 35%. Уровень погрешности при опросе составляет 2%.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября.