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Распространение коронавируса нового типа
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Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

Он считает, что в Белоруссии спокойная обстановка, а "Россия вся полыхает от коронавируса"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией. С такими словами он выступил в ходе кадровых назначений, комментируя ситуацию с коронавирусом.

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"Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - отметил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА. В то же время он констатировал, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка. При этом, по его мнению, "Россия вся полыхает от коронавируса". "Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - добавил президент.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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