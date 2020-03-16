МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией. С такими словами он выступил в ходе кадровых назначений, комментируя ситуацию с коронавирусом.

"Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - отметил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА. В то же время он констатировал, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка. При этом, по его мнению, "Россия вся полыхает от коронавируса". "Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - добавил президент.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан.